Маск предложил Зеленскому покинуть Украину

Американский предприниматель Илон Маск предложил путь мирного перехода к демократии на Украине. Он призвал Владимира Зеленского отказаться от власти и покинуть страну.

Курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США DOGE Илон Маск признал, что ему самому неприятен такой мягкий подход к решению этой проблемы. Тем не менее, он считает верным предложить Зеленскому своего рода амнистию в нейтральной стране - в обмен на мирный переход власти на Украине. Миллиардер написал об этом в соцсети X.

Скандал в Овальном кабинете разразился 28 февраля. Прибывший с визитом Зеленский вывел из себя как президента США Дональда Трампа, так и вице-президента Джей Ди Вэнса. В результате перепалки подписание соглашений было отменено, а украинскому лидеру предложили покинуть Белый дом.