Собянин: Участниками проекта "Зима в Москве" стали почти 30 млн жителей и гостей столицы

Почти 30 миллионов человек приняли участие в масштабном проекте "Зима в Москве". Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, за три месяца в городе прошло около 53 тысяч мероприятий.

Среди них - крупнейшие фестивали: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", а также парад Дедов Морозов и Снегурочек, Дни студенчества и многое другое.

Большое внимание традиционно уделили благотворительности. Неравнодушные люди передали в "Домики добра" более 35 тысяч подарков для участников спецоперации и жителей новых регионов.

На площадках проекта состоялись более 170 ледовых шоу в постановке лучших отечественных фигуристов. В парках проходили спектакли и кулинарные мастер-классы. А во время "Московской Масленицы" было съедено 120 тысяч порций блинов.