Стало известно, почему сыгравший в "Аноре" Алексей Серебряков отказался ехать на "Оскар"

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Оскар". Статуэтку в номинации лучший фильм получила лента "Анора" Шона Бейкера.

В картине снялись сразу несколько российских артистов — Юра Борисов, Майк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Все были приглашены на вручение "Оскара", однако Серебряков в США ехать отказался. Выяснилось, что церемонию вручения наград актер пропустил из-за работы.

"Алексей загружен настолько, что ему некогда было вырваться. В частности, идут съемки и репетиции спектакля „Эйнштейн и Маргарита“, куда вводят еще одним составом Алену Хмельницкую", — объяснила кинокритик Сусанна Альперина.

Серебряков поздравил коллег по фильму Борисова и Эйдельштейна, отметив их вклад в общую работу. "Для Марка и Юры — все впервые! И Алексей подчеркивает, что перед ними сейчас открылось множество дверей. Алексей также передает, что горд быть частью, пусть и маленькой, всей этой "Анорской" истории", — передала на своей странице в соцсети слова актера Альперина.