Вэнс рассказал о совместной с Москвой работе над мирным планом для Украины

Детали мирного договора по урегулированию конфликта на Украине Соединенные Штаты прорабатывают вместе с Россией. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон и Москва обсуждают моменты, которые действительно важны.

В интервью Fox News Вэнс прокомментировал перспективы урегулирования конфликта на Украине после перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон пытается посадить за стол переговоров Украину и Россию, однако украинское руководство показало свою неспособность к компромиссам.

Вэнс подчеркнул, что Вашингтон держит двери открытыми. Зеленский может вернуться, когда он решит обсуждать мирный договор. Пока же в Белом доме такой готовности со стороны киевского режима не видят.