Трамп толкает Киев к капитуляции на условиях России

Украину подталкивают к капитуляции. Президент США Дональд Трамп подводит Киев к принятию условий России, заявил депутат Верховной Рады Александр Мережко. Его слова приводит агентство Reuters.

По словам депутата, прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона сейчас является помощью для Москвы. США приостановили всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Белом доме подчеркнули: поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирным переговорам.

В Верховной Раде ранее заявляли, что прекращение американской помощи Украине усугубит дефицит боеприпасов. Вооруженные силы Украины ощутят острую нехватку снарядов для систем противовоздушной обороны и ракетных систем залпового огня HIMARS.