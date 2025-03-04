Песков: остановка военной помощи США может сподвигнуть Киев к мирному процессу

США приостановили всю военную помощь Украине, заявили 4 марта СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения. Представитель Кремля отметил, что еще предстоит выяснить достоверность этих данных.

"Если это соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", — сказал Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

Напомним, 4 марта агентство Reuters сообщило, что поставки американского вооружения Украине прекращены в районе 4:30 утра по московскому времени. Снабжение Киева может возобновиться только после того, как президент США Дональд Трамп решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам, пишет РИА Новости.