В Москве установят памятник Гейдару Алиеву

Сегодня в Москве был заложен камень в основание памятника Гейдару Алиеву. Выдающемуся политику, одному из кураторов строительства Байкало-Амурской магистрали. Он появится в сквере рядом с посольством Азербайджана. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Самый центр столицы - неподалёку от посольства республики Азербайджан и мэрии. В одноимённом сквере рядом с памятником Муслиму Магомаеву скоро появится ещё один – Гейдару Алиеву. Дважды герою социалистического труда, председателю комиссии Совета Министров СССР по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали. В церемонии закладки монумента принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

"В прошедшем году страна отмечала большой юбилей - 50 лет начала строительства БАМа. Одной из самых грандиозных строек Советского Союза. Которая и по сей день играет огромную роль в экономике нашей страны. И в этот год содружество БАМовских строителей обратилось с просьбой поставить памятник Гейдару Алиеву - одному из главных организаторов этой стройки. Правительство РФ, РЖД активно поддержали эту просьбу", - отметил Собянин.

В СССР БАМ, строительство которого курировал первый президент Азербайджана, имел не только огромное значение как стратегически важная магистраль для государства. Для многих это стало делом жизни.

Вместе с БАМом появлялись и новые семьи: студенты, которые приезжали на стройку со всего СССР, находили там свои вторые половинки. Участие в освоении Сибири приняли 2 млн человек – представители 70 национальностей. Азербайджанские строители и проектировщики взяли на себя сложный участок – больше 200 метров вечной мерзлоты. Они не только построили железнодорожное полотно, но и станции Ангоя и Улькан.

"Гейдар Алиевич он, не просто курировал от Совета министров СССР эту стройку, он жил этой стройкой. Мы будем продолжать строительство БАМа уже в новом составе, потому что трудно переоценить значимость этой стройки для нашей страны", - отметил Виталий Савельев, заместитель председателя правительства России.

Сегодня БАМ переживает второе рождение. Строят новые тоннели, прокладывают новые пути, наращивают объёмы перевозок. Многое - возрождение ещё советских проектов, которые не удалось реализовать.

"И многое то, что было ранее задумано, сейчас мы совместно выполняем. Это ход Север-Юг, выход на Иран через Азербайджан. Мы уже приступили к работе. Это гигантская будет стройка. И опять только потому, что вся эта тройка иранская-азербайджанская и российская дружат в этом вопросе, помогают друг другу. И хороший старт это будет!" - сказал Геннадий Фадеев, министр путей сообщения СССР, советник генерального директора ОАО "РЖД".