Проекту "Московское долголетие" исполнилось семь лет

Проекту "Московское долголетие" - 7 лет. Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, в городе открыто более 100 центров, в которых занимаются почти 600 тысяч жителей столицы. Почему этот проект так популярен?

Виктор Рассолов в свои 72 — настоящий энерджайзер! В центре "Московское долголетие" его все очень любят: шутит, танцует, заряжает оптимизмом. Говорит, секрет прост: "Не давать старости шанса!"

Москвичи элегантного возраста теперь дома не сидят — они покоряют новые вершины. Кто-то учит языки, кто-то осваивает компьютер, а Евгения Клепикова в 70 лет наконец-то исполнила детскую мечту – научиться танцевать.

После занятий — чаепитие и душевные разговоры. Домой никто не торопится, наслаждаются каждой минутой общения. Руководитель клуба Борис Бейлин строит грандиозные планы и гордится успехами. Недавно он научил своих воспитанников танцевать греческий "Сиртаки" и даже модный шафл.

А здесь хоть и царит тишина, на шахматных досках разворачивается настоящая битва, игроки кстати поделились - именно шахматы позволяют сохранить остроту ума и ясность памяти.

"Наш центр в Южном административном округе считается лучшим по посещению. Участником проекта может стать любой москвич 55-летнего возраста. Справки не нужны, или можно подать заявку через портал "Мос.ру", - рассказала Оксана Смолина, руководитель центра "Московское долголетие" Орехово-Борисово Южное.

А это уже клуб бального танца "Московского долголетия" на базе школы 1799. Этим красоткам и музыка не нужна - напевают в такт. "Нас здесь учат танцевать правильно, показывают основы хореографии, технику, историческую подоплеку танца", - рассказала Наталья Навродская.

Кому-то занятия подарили уверенность в себе и своих силах, а кого-то спасли от одиночества. После смерти мужа Надежда Никитина замкнулась, долго болела, но решила - хватит!

"Когда я немного пришла в себя, я поняла, что не могу одна, я пришла в клуб, записалась и на спортивную, и суставную гимнастику, и на танцы", - рассказала она.

А это и есть главная цель проекта - познакомить и объединить тех, кому это очень нужно, ведь "Московское долголетие" — не про возраст. Это про то, как сердце бьется в ритме танца, про мечты и людей, которые ежедневно доказывают: жизнь начинается, когда ты сам этого захочешь.