Пострадавшего от собак мальчика перевезли из Сочи в Москву

9-летного мальчика, пострадавшего в Сочи от собак, привезли на вертолёте санавиации в Москву. Сейчас ребёнок находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

К столичным медикам мальчика привезли после того, как на него напали соседские хаски, изуродовав ему лицо. Со множественными ранами пострадавшего доставили сначала в сочинскую больницу, затем в Краснодар. Против хозяина агрессивных псов заведено уголовное дело, а ребёнком занимаются уже московские хирурги.

"В последующем будет выполнена реконструктивно-пластическая операция для покрытия дефектов верхних мягких тканей лица. Планируется длительное хирургическое лечение, восстановление пациента", - сообщил Антон Нарбутов, руководитель хирургической службы РДКБ Минздрава России.