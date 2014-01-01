В Кремле назвали условие нормализации отношений с США

Снятие антироссийских санкций – условие нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Пока свидетельств таких планов США не видно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отношение России к санкциям хорошо известно. В Москве их считают незаконными, напомнил представитель Кремля. И, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза. Песков подчеркнул: прогресса в этом вопросе пока нет, каких-либо официальных заявлений из Вашингтона пока не слышно.

США начали активно вводить антироссийские санкции с 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией. Рестрикции год от года ужесточались - к 2022 году санкционные списки расширялись 28 раз. А после начала спецоперации на Украине число пакетов санкций достигло 80: ограничения со стороны США были введены в отношении крупнейших компаний с госучастием, системообразующих банков, всего российского руководства, передает ТАСС.