Вероника Скворцова приняла участие в форуме "Женщины за здоровое общество"

В России разработаны целые линии уникальных препаратов для лечения аутоиммунных и аллергических заболеваний. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество".

Он открылся сегодня в Москве. В течение двух дней участницы будут обсуждать современные методы профилактики заболеваний и медицинские технологии. Отдельно затронут тему профессионального долголетия. В нашей стране создан комплекс мер для укрепления физического, умственного и психоэмоционального здоровья.

"За 3 года в системе агентства создана сеть из 37 комплексных центров здоровья и 265 цифровых здравпунктов, размещенных непосредственно на стратегических производствах. Доказана высокая эффективность внедренной системы, позволившей значительно и высокодостоверно снизить показатели смертности, заболеваемости и временно нетрудоспособности работающих", - отметила Скворцова.