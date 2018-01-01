Принц Гарри и Меган Маркл официально сменили фамилию. Отказались от имени короля Карла III

Меган Маркл объявила, что они с принцем Гарри сменили фамилии. Супруги решили, что у всей семьи должно быть одно имя.

Об этом американская актриса объявила между делом в своем новом шоу. На видео попало, как Меган разговаривает со своей подругой Минди Кейлинг, и, когда приятельница обратилась к герцогине Сассекской, назвав ее Маркл, Меган поправила свою давнюю знакомую.

"Так странно и забавно, что ты все еще называешь меня Маркл. Но ведь моя фамилия теперь Сассекс. И мои дети тоже носят эту фамилию. Теперь ее носит вся наша семья!" — ошарашила Меган.

Фамилию принц Гарри и его супруга придумали себе довольно быстро, ведь еще в 2018 году в качестве свадебного подарка от ныне покойной королевы Елизаветы II они получили титул герцога и герцогини Сассекских. Его и решили использовать как официальную фамилию.

Заявление Меган возмутило британцев. Народ счел, что приняв новую фамилию, Гарри фактически отрекся от своего родового имени. Хоть у членов королевских семей нет настоящих фамилий, но "фамилией" Карла III и его наследников следовало бы считать династическое имя "Виндзор", пишет US Magazine.