Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили три украинских станции радиоэлектронной борьбы. Нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери противника составили до 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВС России нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов. Также целями стали склады с боеприпасами ВСУ. Силы противовоздушной обороны сбили авиабомбу JDAM, также уничтожено 93 украинских беспилотника.

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 142 районах.