Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Овны

Время доверять своим чувствам, делать личные открытия и не бояться проявлять искренность. Сегодня интуиция будет подсказывать верные решения.

Тельцы

Вы можете неожиданно найти ответ на вопрос, который долго не давал покоя. А еще это хороший день для душевных разговоров со своими близкими.

Близнецы

День удачен для общения, новых знакомств и легкого флирта. Ваша харизматичность и чувство юмора будут притягивать людей, как мощный магнит.

Раки

На работе и учебе ваши идеи и предложения будут встречены с пониманием. У многих из представителей знака возможны неожиданные позитивные изменения в карьере.

Львы

Звезды обещают вам долгожданную новость или предложение, связанное с учебой либо путешествием. Этой весной вас манят новые горизонты.

Девы

Хотите улучшить свое финансовое положение? Звезды обещают неожиданные поступления денег или новые идеи, главное – не спешить с решениями.

Весы

Личная жизнь станет темой дня – возможно, всплывут старые вопросы. Отношения потребуют осознанности, особенно если речь о бывших партнерах.

Скорпионы

Здоровье и самочувствие представителей этого знака улучшатся – день удачен для заботы о себе. На работе вдруг станет меньше нагрузки или придет помощь от коллег.

Стрельцы

Хороший день для занятий искусством, общения с детьми и развлечений. Позвольте себе немного легкости и удовольствий – как никак, на календаре весна!

Козероги

Домашние заботы потребуют внимания, но они принесут радость. Возможно, у вас появится желание сделать пространство уютнее или встретиться с семьей.

Водолеи

Вас ждут приятные новости, долгожданные сообщения или полезные знакомства. День подходит для деловых переговоров и поиска информации.

Рыбы

Финансовая интуиция сегодня особенно сильна – возможны неожиданные открытия. День удачен для небольших покупок, но крупных трат лучше избегать.