Отец Тиммы требует встречи с Седоковой, чтобы узнать правду

Янис Тимма скончался 17 декабря прошлого года. Перед смертью он пытался дозвониться до бывшей жены Анны Седоковой, но певица на звонок не ответила.

Семья Тиммы считает, что артистка поступила жестоко и, возможно, разговор с ней повлиял бы на решение баскетболиста. Отец спортсмена Райтис Тимма намерен встретиться с Седоковой, чтобы понять, что же происходило в жизни Яниса, почему он решился на роковой поступок.

"За все это время она сама ни разу не вышла на связь. Но то, что я хочу ей сказать, я могу сказать только лично ей. Расследование до сих пор идет. И мы ждем правду", — поделился отец баскетболиста.

Напомним, что Седокова не присутствовала на похоронах бывшего мужа. Анна сразу после трагедии оказалась в клинике, у нее произошел нервный срыв. Сейчас артистка постепенно возвращается к обычной жизни — дает концерты, участвует в шоу. При этом Седокова переживает за свою безопасность, она признается, что боится людей, пишет "КП".