Подразделения группировки ВС России "Север" за сутки отразили пять контратак Вооруженных сил Украины в Курской области. Нанесено поражение формированиям десяти бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух украинских штурмовых полков в районах населенных пунктов под Суджей, сообщили в Минобороны России.

Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих. Уничтожен танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин. Ликвидирован пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 64 845 военных. Уничтожено 383 танка, 293 БМП и 2 127 боевых бронированных машин. Ликвидировано 508 артиллерийских орудий и 52 пусковые установки РСЗО.