Экс-министр обороны Британии: "Трагично видеть, как США переходят на сторону Путина"

Стало известно, что власти США приостановили военную помощь Украине. Эти новости взбудоражили европейских политиков. Решение американских властей прокомментировал бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Он заявил, что Вашингтон таким образом становится на сторону российского лидера Владимира Путина."Трагично видеть, как Штаты переходит на сторону Путина. Это ослабляет позиции США в мире, это подрывает суверенитет Украины и придает уверенности агрессорам по всему миру", – написал Шэппс на своей странице в соцсети Х.

Высказался о приостановке военной помощи Киеву и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он отметил, что не слишком удивлен решением президента США Дональда Трампа.

О том, что Америка заморозила программу военной помощи Киеву стало известно рано утром 4 марта. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме. В Вашингтоне заявили, что Штатам необходимо пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта.