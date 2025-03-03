Решение США о приостановке военной помощи Киеву обернется колоссальными потерями в рядах ВСУ. В частности, это относится к боеприпасам для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет журнал The Economist.

Как заявил журналистам один из офицеров ВСУ, прекращение поставок американского оружия приведет к увеличению числа "бахмутов". Военный имел в виду бои за Артемовск (Бахмут) в ДНР с октября 2022 по май 2023 года, в которых украинские войска потеряли около 50 тысяч военнослужащих.

Украинские военные считают, что отсутствие американских управляемых ракет GMLRS и боевых машин пехоты Bradley также окажет разрушительное влияние на ситуацию на поле боя. Кроме того, моральный ущерб от сокращения военных поставок из США будет таким же разрушительным, как и материальный: в ВСУ заявляют, что это "сродни предательству".