Главу района на Алтае застрелили при выходе из кафе

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве руководителя администрации Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко. Об этом во вторник, 4 марта, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Как уточняет ведомство в своем официальном Telegram-канале, задержанный выстрелил в чиновника из ружья, а потом попытался свести счеты с жизнью. Однако преступника успели госпитализировать, врачи пытаются его откачать.

Допросить мужчину пока невозможно — он в критическом состоянии. Следователи полагают, что причиной расправы могло стать увольнение задержанного с должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Возбуждено уголовное дело об убийстве, им занимается отдел по расследованию особо важных дел.

Как следует из записи камеры видеонаблюдения, 45-летний Анатолий Фенин подкарауливал 51-летнего Николая Онищенко у машины. Заметив чиновника, злоумышленник вышел из автомобиля, неся в руках ружье, и начал стрелять. Глава администрации попытался спрятаться между машин, но был ранен, а затем получил смертельный выстрел в голову.