Информация, поступающая с польско-украинской границы, подтверждает приостановку поставок американской военной помощи Киеву. Об этом рассказал во вторник, 4 марта, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как уточнил председатель польского кабмина, которого цитирует РИА Новости, речь идет о логистическом хабе в аэропорту Ясенки в польском Жешуве. Он стал центральным узлом поставок военной помощи, откуда грузы с помощью автотранспорта доставляют на Украину.

Американские власти пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу, хотя после скандала в Белом доме между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом многие убеждены, что прекращение военной помощи Киеву из Вашингтона неминуемо.

В Кремле полагают, что это к лучшем, поскольку остановка военной помощи США может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что еще предстоит выяснить достоверность этих данных.

Источники подчеркивают, что приказ о приостановке американской военной помощи Украине, отданный президентом США министру обороны Питу Хегсету, касается также вооружения, находящегося в Европе.