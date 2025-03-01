Стремление главы киевского режима продолжать конфликт с Россией ни к чему хорошему Украину не приведет. Владимиру Зеленского стоит изменить свою позицию, иначе его страну ждут еще большие потери. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

"Если Зеленский и дальше будет упорствовать и воевать с помощью европейских стран, то, вероятно, конфликт продлится еще несколько месяцев. Но тогда он закончится еще с большими территориальными потерями и гораздо большим количеством погибших", — говорится в материале.

Издание отмечает, что Киев терпит поражение, и Зеленскому нужно срочно действовать. При этом у него всего два варианта, как поступить. В первом случае президент Украины может попросить прощения у главы США Дональда Трампа за перепалку в Белом доме и согласиться на предложенные Вашингтоном условия. В этом варианте Киев потеряет лишь восточную часть Украины. Второй вариант — сражаться, теряя еще больше земель и солдат.

Ранее стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Дональд Трамп не увидит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.