Ивану Охлобыстину предъявили обвинения по трем уголовным статьям

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину сразу по трем уголовным статьям. В частности, артист обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины, в пропаганде войны и прославлении представителей ВС России, передает ТАСС.

Кстати, буквально накануне, 3 марта, СБУ завела дело против российского певца Григория Лепса. Его обвинили в поддержке СВО, а также обратили внимание на его обещание платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Также артисту припомнили, что он регулярно оказывал гуманитарную помощь бойцам.

А до этого Служба безопасности Украины предъявила заочное обвинение российскому артисту SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) за концерты в поддержку России. Киевский режим обвиняет певца в открытой поддержке российских властей и армии.