Мать SHAMANа не общается с его единственным ребенком

Мать известного певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) Людмила Дронова на днях дала интервью, в котором рассказала не только о своем именитом сыне, но и призналась, что не общается с его единственным ребенком, дочкой Варварой.

Напомним, девочка появилась на свет в первом браке Ярослава. В 2012 году он женился на учительнице пения Марине Рощупкиной, через два года они стали родителями, а еще через пару лет развелись. После расставания Ярослав продолжает общаться с дочкой. До недавнего времени поддерживала с ней контакты и бабушка, мать Дронова. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

"Сейчас мы не общаемся. А раньше я всегда была рядом с Варей. Я для этого и приехала в Москву, чтобы находиться рядом. Потом не знаю, что там произошло. Но Варя приезжала ко мне", - туманно сообщила Людмила Дронова в беседе с Юлией Лановой в программе "Почему так?".

Она рассказала, что у нее с бывшей невесткой были хорошие отношения. Однако почему в итоге теперь внучка не видится с бабушкой, мать Ярослава Дронова не стала говорить.

"Марина одна ее воспитывала. Ярослав, конечно же, материально помогает, но редко видит ее. Я Марине только благодарна. Мы с ней очень хорошо общались, все говорили, что мы как подружки. Вот просто так сложилось. Жалко, что время идет, хочется быть бабушкой, когда ребенок маленький. Просто чувствую, что Варя тоже этого хочет. Она просто приезжала ко мне и не хотела уезжать. Я не обижаюсь. Как говорит Ярослав, надо подождать — всему свое время", - рассказала мать SHAMANа.