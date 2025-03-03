Деми Мур раздавлена из-за проигрыша на "Оскаре"

В ночь на 3 марта по московскому времени в США прошла очередная церемония вручения наград в области кино "Оскар". Она считается одной из самых престижных, поэтому привлекает пристальное внимание по всему миру.

Особые виды на "Оскар" имела актриса Деми Мур. Она уже много лет в киноиндустрии, однако ей ни разу не удалось завоевать престижную награду. А тут артистка стала лауреаткой другой награды "Золотой глобус" за главную роль в фильме "Субстанция" (или "Вещество"). Всем известно, что это достижение почти гарантирует обладание и "Оскаром", поэтому Деми Мур считала, что заветная награда у нее в кармане.

Но не тут-то было. Знаменитую актрису обошла молодая коллега Майки Мэдисон, исполнившая главную женскую роль в фильме "Анора". Кстати, по итогу церемонии лента забрала аж пять наград. Можно только представить, как чувствует себя Деми Мур. В близком окружении рассказали, что актриса "раздавлена" своим проигрышем.

"Деми очень тяжело переживает эту потерю, потому что она чувствовала, что это был ее шанс наконец-то получить премию "Оскар", - рассказал человек, близко знающий актрису, Page Six.

После церемонии награждения, на вечеринке Vanity Fair, многие подходили к Деми Мур и старались поддержать ее добрыми словами и нахваливали ее за работу и проделанный труд, ведь для роли стареющей звезды телевизионного шоу ей пришлось часами гримироваться.