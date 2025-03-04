Трамп попросил Путина о посредничестве в переговорах с Ираном

Дональд Трамп попросил Владимира Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном. Как сообщает Bloomberg, этот вопрос поднимался во время телефонного разговора президентов США и России.

По данным издания, Трамп напрямую спросил об этом президента Путина. А позже высокопоставленные должностные лица его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии. Уточняется, что Белый дом поддерживает контакты с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа Тегерана.

Источники Bloomberg утверждают, что российский президент согласился принять предложение Трампа. В Кремле ранее заявили, что Москва готова сделать все возможное, чтобы США и Иран разрешили все проблемы двусторонних отношений через переговоры.