За решением румынских правоохранителей обвинить кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску в нарушениях на выборах стоят власти Евросоюза. С таким заявлением во вторник, 4 марта, выступила Служба внешней разведки России (СВР).

В ведомстве уточнили, что ключевую роль в аннулировании результатов первого тура президентских выборов в Румынии, согласно которым победил Джордежску, сыграла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Брюсселю неугоден кандидат, выступающий за диалог с Россией и прекращение накачивания оружием киевского режима.

Глава ЕК под угрозой ограничения доступа Румынии и к фондам Евросоюза вынудила местные власти устроить задержание Джорджеску, чтобы помешать ему и дальше бороться за президентское кресло.

Подобными методами Брюссель ведет войну с теми европейскими лидерами, которые открыто поддерживают президента США Дональда Трампа. В числе тех, кого опасаются в ЕС, СВР называет главу венгерского кабмина Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо, сообщает РИА Новости.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск, активно поддерживающий политику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, расценил действия властей Румынии в отношении Кэлина Джорджеску как "бардак".

Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя случившееся в Румынии в ходе выборов главы государства, заявил, что это показатель того, что демократией в Европе даже и не пахнет.