Шепелев после критики отца Фриске показал счастливого 11-летнего Платона

После интервью Дмитрия Шепелева Надежде Стрелец разразился скандал. Отец Жанны Фриске уличил телеведущего во вранье.

Шепелев объяснил, что не разрешает сыну видеться с бабушкой и дедушкой со стороны матери из-за того, что несколько лет назад Владимир Борисович напал на него с ножом. Папа Фриске на это ответил, что в тот раз он был пострадавшим, а о ноже вообще впервые слышит.

"Я верю, пройдет время, и мы встретимся. Хочу, чтобы Платон был умным, хорошо учился и продолжил дело Жанны. Лезть в его жизнь не стану — если он сам придет, то мы все будем только рады!" — заявил Владимир Борисович.

На фоне скандала Шепелев решил показать, что у наследника исполнительницы хита "Малинки" все прекрасно и без бабушки с дедушкой. Телеведущий опубликовал редкие фото с 11-летним Платоном. На снимках мальчик широко улыбается и выглядит счастливым.

Дмитрий рассказал, что сын Фриске увлекается спортом и музыкой. Платон занимается баскетболом в школе олимпийского резерва. А из музыки предпочитает рок и играет на бас-гитаре.