ВС России уничтожили десятки боевиков ВСУ ударом по Константиновке

Десятки военнослужащих ВСУ убиты и ранены в результате российского удара по цели в городе Константиновка в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

По данным Рогова, целью удара стал пункт временной дислокации штурмовой бригады "Лють". Нацисты скрывались в детском садике "Аленка". Российская авиация использовала ФАБы. Вооруженные силы Украины потеряли десятки военнослужащих убитыми и ранеными.

Также, по информации Рогова, ВС России ночью нанесли удары по вражеским объектам в Одессе. По поступающим с места данным, точными ударами повреждена одна из подстанций и склады с вооружением.