Лукашенко велел найти редкоземельные металлы в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским специалистам заняться геологоразведкой, чтобы выяснить, имеются ли в стране редкоземельные металлы. Как подчеркнул политик, сейчас это "актуальнейшая тема".

По словам Лукашенко, которого цитирует БелТА, "говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы". Обращаясь к экспертам, глава государства отметил, что "их много не бывает в земле, может, у нас не меньше, чем у других".

Белорусский лидер предупредил, что в поисках пресловутых редкоземельных металлов "министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично", ведь "это будущее". Поэтому "надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле".

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в ближайшее время роль редкоземельных металлов будет только возрастать. Однако Москву не волнует сделка по недрам, планировавшаяся между Киевом и Вашингтоном, поскольку "у нас, безусловно, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине". Россия могла бы сотрудничать в этой сфере с Соединенными Штатами.

Тем временем президент США Дональд Трамп опроверг предположения о том, что сделка с Украиной по минералам "мертва" после скандальной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Трамп пообещал прокомментировать эту тему в своей речи перед американскими законотворцами 4 марта (ночь на 5 марта по московскому времени).