Участники СВО начали использовать новую аптечку, разработанную в Петербурге

Это учебный полигон, но тренируются здесь опытные участники СВО. Для них это, можно сказать, служебная командировка с фронта в тыл. Бойцы учатся осуществлять сложные медицинские манипуляции до прибытия фельдшера - устранять пневмоторакс или останавливать сильные кровотечения. И делают это с помощью инновационных разработок, которыми укомплектована современная военная аптечка.

Опытный штурмовик с позывным Кельт - два года на передовой - очень хвалит компрессионную повязку с защитой от случайного разматывания и прочными скобами для фиксации. Говорит, в боевых условиях такие мелочи бывают критически важны.

Многофункциональную сумку со всем необходимым, которая легко крепится на поясе, военнослужащие уже успели оценить по достоинству. Ее наполнение наши ученые начали разрабатывать с 2015 года. После введения масштабных антироссийских санкций стало очевидно, насколько это было вовремя.

Самое главное достоинство аптечки, которая сейчас используется в зоне СВО, в том, что это первый в России полностью импортозамещенный медицинский комплект. В этой сумке нет ни одного изделия, которое было бы закуплено за рубежом.

Человек, который внимательно наблюдает за тренировкой военных, - это молодой ученый Артем Носов, начальник лаборатории военной хирургии НИЦ военно-медицинской академии имени Кирова. При его непосредственном участии и разрабатывались все медицинские инновации. Ему важно своими глазами видеть, как изделия работают в тех условиях, для которых предназначены.

"Мы оцениваем их эффективность, эргономические свойства. При выявлении каких-то критических недостатков мы производителю говорим о них, и их устраняют", - отметил Носов.

Перед тем как медицинские новинки попадают на полигон, их тестируют в лабораторных условиях. Наши ученые разработали устройство-стилет с пружинным приводом, которое позволяет быстро установить иглу в большую берцовую кость. И если требуется - прямо через одежду.

Таких разработок уже десятки. За самые эффективные группа ученых военно-медицинской академии уже удостоена правительственной премии. Например, смесь инертных газов "Золотой час" для мгновенного насыщения организма кислородом может использоваться в первые минуты тяжелой гипоксии из-за кровопотери. Изделие уже тестируется на лабораторных животных, и их выживаемость - 100 процентов. Есть и лингвальная пластинка для устранения травматического шока. Наклеивается на внутреннюю сторону щеки, всасывается гораздо быстрее таблетки и по эффекту сопоставима с внутримышечной инъекцией.

"Если человеку при взрывном ранении отрывает ногу, то жгут не наложить. Разработан специальный компрессор, который позволяет остановить кровотечение высоко, в месте подвздошно-паховой связки", - рассказал Константин Головко, руководитель НИЦ ВМА имени Кирова.

Все эти отечественные инновации после испытаний поступят на снабжение российской армии. А в дальнейшем - и в гражданские учреждения. Службы скорой помощи и государственные больницы.