Захарова назвала позором скандал из-за "Катюши" в Молдавии

Позором назвала официальный представитель МИД России скандал, который разгорелся в Молдавии во время традиционного музыкального фестиваля "Мэрцишор".

Артистов израильского оркестра, который принимал участие в мероприятии, обвинили в российской пропаганде и заставили извиняться после исполнения знаменитой песни военных лет "Катюша".

Мария Захарова напомнила, что фестиваль проводят с 1966 года. И он всегда был символом международной и межнациональной дружбы. Но при новой прорумынской власти все кардинально поменялось. В защиту "Катюши" выступили представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа". Десятки людей устроили флешмоб и спели легендарную песню у здания министерства культуры республики в Кишинёве.