Путин отметил поступательное развитие отношений с Мьянмой

Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Мьянмы Мина Аун Хлайна. По словам гостя, в России он уже 11-й раз и чувствует себя здесь как дома.

Потому встреча в Зеленой гостинной началась не только с рукопожатий, но и теплых объятий. В этом году исполняется четверть века со дня подписания декларации об основах дружбы между Россией и Мьянмой.

Владимир Путин поблагодарил Хлайна за особо ценный подарок - шестерых слонят, которые были в прошлом году переданы Московскому зоопарку. И заявил, что отношения между нашими странами движутся поступательно.

Путин: За прошлый год товарооборот вырос на 40 процентов, это хороший показатель. И потенциал у нас очень хороший. Мы сотрудничаем на международной арене. И я хочу вас поблагодарить, что вы являетесь организатором нашей российской работой с АСЕАН. Хлайн: Западные страны интересуются Россией, потому что у России есть много природных ископаемых. Я уверен, что каждая страна должна защищать себя, свой суверенитет, свой народ и свои интересы. Мы понимаем ситуацию в России и полностью поддерживаем СВО. Я уверен, что победа будет за вами.

Во время официального обеда стороны намерены провести переговоры в широком формате и подписать межправительственные и межведомственные документы. А затем официальный визит премьер-министра Мьянмы продолжится посещением еще трех российских городов.