На 8 марта москвичам пообещали аномально теплую погоду

В предстоящие выходные 8-9 марта в столичном регионе термометры будут показывать значения, превышающие климатическую норму этого периода. Как рассказал во вторник, 4 марта, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, теплая полоса продолжается.

В комментарии "Известиям" эксперт уточнил, что 6 марта температура превысит нормативные значения на восемь градусов, а в Международный женский день — примерно на пять градусов.

На фоне столь теплой погоды снег, выпавший в последние дни в Москве и Подмосковье, растает. 8 марта прогнозируется переменная облачность, преимущество без осадков. Днем воздух прогреется до четырех-девяти градусов.

В воскресенье, 9 марта, температура будет примерно такая же, а солнца ожидается уже больше, рассказал Цыганков.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что весна в средней полосе России настроилась на тепло — в марте в столичном регионе будет примерно на четыре градуса теплее, чем обычно.

Однако ранняя весна порадует далеко не всех. Метеорологи предупреждают, что из-за теплой погоды у растений может раньше времени начаться вегетационный период, в том числе и этап цветения, поэтому аллергикам следует приготовиться заблаговременно.