Фото прощания с шахматистом Борисом Спасским

Сегодня, 4 марта, в Москве проходит прощание с десятым чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. В качестве места прощания была выбрана Преображенская церковь, входящая в комплекс храма Христа Спасителя.

Появились фотографии с прощания. На них видно, как много людей пришли отдать последнюю дань памяти и уважения великому гроссмейстеру.

Младшая сестра Спасского Мария рассказала, что он всегда отличался скромностью и никогда не хвалился. Также она отметила, что после завершения карьеры ее брат активно занимался популяризацией шахмат среди детей.

"Мы его боготворили, очень любили. Он был прекрасным человеком", - заявила родственница "Известиям".

Напомним, о смерти Бориса Спасского стало известно в конце февраля. Ему было 88 лет. Причины смерти гроссмейстера не называются.

Борис Спасский завоевал титул чемпиона мира в 1969 году. В борьбе за шахматную корону он обыграл советского гроссмейстера Тиграна Петросяна. Однако в 1972 году на Чемпионате мира Спасский потерпел поражение. Он уступил американцу Роберту Фишеру.