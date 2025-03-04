Концерт Арбениной в Оренбурге оказался под угрозой срыва

Концерт Дианы Арбениной и ее команды "Ночные снайперы" требуют отменить в Оренбурге. Общественная организация "Офицеры России" обратилась к губернатору Оренбургской области с просьбой отменить концерт "снайперов" в городе, который должен состояться 30 марта.

Общественники заявляют, что не хотят видеть Арбенину в городе, так как она якобы "демонстративно выражала негативное отношение к СВО", а в в 2014 году Диана будто бы негативно отнеслась к присоединению Крыма, а позже заявила, что не будет выступать в Донбассе.

"Возмущает еще и то, что они в открытую ездят по России, выступают с концертами перед нашими гражданами, чьи дети сегодня сражаются с фашизмом на территории специальной военной операции, и потом часть средств, заработанных на наших гражданах, отправляют на поддержку ВСУ… В целом ситуация с этой группой очень возмутительная", - констатировал председатель организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой РИА Новостям.

Тем временем менеджер Арбениной заявил телеграм-каналу SHOT, что певица не в курсе возможной отмены концерта. Также она отметила, что артистка хочет работать в России и не рассматривает иностранные предложения.

Напомним, что у "Ночных снайперов" запланирован тур по России этой весной и летом. Группа планирует выступить в восьми городах страны, в том числе в Москве, Казани и Краснодаре.