"Цифровой ликбез": россиянам рассказали о мошенничестве в кликер-играх

"Лаборатория Касперского" третий год подряд принимает участие во всероссийском просветительском проекте "Цифровой ликбез". В новом сезоне компания вместе с АНО "Цифровая экономика" при участии Минпросвещения России и Минцифры России в поддержку реализации нацпроекта "Экономика данных", а также национальной цели "Технологическое лидерство" вновь подготовили видеоролики об актуальных киберугрозах. Первый ролик раскрывает тему онлайн-груминга, когда в доверие к ребенку пытается втереться взрослый человек для дальнейшей реализации неправомерных действий в его адрес. Второй ролик рассказывает о том, как мошенники, используя популярные кликер-игры, пытаются завладеть личными данными детей и деньгами их родителей. Обучающие видеоролики и методические материалы к ним доступны на сайте цифровойликбез.рф.

По сюжету видеороликов журналистка рыбка Лина ведет колонку о защите от цифровых угроз в подводном мире. В ней она рассказывает, с какими онлайн-неприятностями сталкиваются подводные жители Оушен-Сити и как можно их избежать. В новом сезоне героем ее заметок стал юный киберспортсмен осьминожек Лелик. На примере его истории школьники узнают, почему так важно быть внимательным в сети при общении с незнакомцами, даже если те представляются ровесниками со схожими интересами и с ними очень хочется подружиться. А еще зрителям расскажут о мошеннических схемах, с которыми можно столкнуться в играх жанра "кликер", в которых нужно как можно чаще нажимать (тапать) на одну и ту же картинку.

Видеоролики предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или учителями. Обучающие ролики дополнены методическими материалами для педагогов, что дает возможность эффективно интегрировать их в учебный процесс и использовать на уроках ОБЖ, информатики, во внеурочной деятельности, а также на родительских собраниях.

"В новом сезоне "Цифрового ликбеза" мы попытались показать актуальные ситуации, в которых может оказаться современный подросток, который уже активно пользуется интернетом. Наша задача – научить школьников распознавать попытки разного рода онлайн-мошенничества и защищать свои данные и аккаунты. Видеоролики предназначены не только для учащихся, но и для их родителей. Рекомендуем взрослым использовать эти материалы, чтобы научить детей выстраивать свои цифровые границы, защищать свою приватность и развивать критическое мышление", – комментирует Андрей Сиденко, руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности.

"Новые обучающие видеоролики от "Лаборатории Касперского" расскажут школьникам об актуальных киберугрозах и популярных мошеннических схемах и научат, как вовремя распознать риски и не стать жертвой мошенников. Такие темы выбраны не случайно: кибербезопасность и цифровая грамотность населения – это важные аспекты развития экономики данных. Видеоролики помогут ученикам изучить основы безопасного поведения в интернет-пространстве и грамотного использования современных технологий. Это важные цифровые навыки и компетенции, необходимые профессионалам для успешного развития отрасли в будущем", – комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".