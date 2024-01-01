Нефть из российского нефтепровода "Дружба" перестала поступать в Чехию. На это пожаловался во вторник, 4 марта, чешский министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.

Местная трубопроводная компания MERO CR также отмечает, что располагает информацией о прекращении поставок нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба".

При этом чешские власти уверяют, что ничего страшного в ситуации нет: нефтеперерабатывающие заводы в стране "хорошо подготовлены к такой ситуации", имеется "надежная система государственных резервов", сообщает "Интерфакс".

В декабре 2024 года чешская сторона также жаловалась, что по неизвестным причинам перестала получать российскую нефть по трубороповоду "Дружба". При этом в пресс-службе "Транснефти" подчеркивали, что все поставки по нефтепроводу "Дружба" по российской территории осуществляются штатно.

Тем временем пошли слухи, что на Западе хотят восстановить систему газопроводов "Северный поток" — якобы американская сторона уже начала тайные переговоры. Однако в Еврокомиссии заявили, что объединенная Европа не меняла свою официальную позицию по этому поводу.