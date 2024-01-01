Гиперзвуковое оружие, которое Министерство обороны США рассчитывает принять на вооружение к 30 сентября, до сих пор не доказало свою эффективность в боевых условиях. Об этом рассказали участники испытаний.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на управление эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона, "все еще недостаточно данных для оценки оперативной эффективности, летальности, пригодности и живучести системы Dark Eagle".

При этом в 2024 году, когда американцы испытывали Dark Eagle, Пентагон отчитывался про "способность адаптироваться к сложным условиям во время разных сценариев" и "сквозную работоспособность" этого вооружения.

Российские военные в 2024 году впервые применили в боевых условиях новейшую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности "Орешник". Президент России Владимир Путин рассказал, что "Орешник" создан с применением материалов, способных выдерживать температуру поверхности Солнца.

Успешные испытания гиперзвукового оружия продолжает и КНДР. В январе проводился пробный пуск такой ракеты, за ним следил лично лидер государства Ким Чен Ын. Он уверял, что цель такой разработки — самооборона, но не наступательная агрессия.