Янковский высказался о Борисове: "Это огромной души человек"

Иван Янковский приступил к работе над исторической драмой "Битва моторов". Его партнером по съемкам стал актер Юра Борисов, который буквально накануне отметился на торжественной церемонии вручения кинонаград "Оскар". Несмотря на то, что ему легендарная статуэтка не досталась, лента, в которой он снялся, получила аж пять наград.

"Это огромной души человек, большущий профессионал. Он очень честный, очень конкретный. Он очень правдивый и очень любит то, чем занимается. Мне кажется, все, что с ним происходит, - это абсолютно результат его желаний и его труда, в который он с головой отдается. В этом он, безусловно, прекрасен", - высказался Янковский о Борисове.

Юра Борисов сейчас действительно на волне популярности. Но и Иван Янковский ему не проигрывает. В последнее время актер участвует в проектах, которые в результате оказываются успешными. Сам актер не скрывает, что гонится не за количеством, а за качеством, поэтому весьма скрупулезно рассматривает все предложения, передает "Мир новостей".

"Я люблю сложнопостановочные вещи, которые выходят на тяжелый диалог со зрителем и выводят его из зоны комфорта. Вот сейчас на экраны в онлайн-кинотеатре выходит "Аутсорс", где я играю главную роль, и мне важно, чтобы у зрителей были силы закончить это непростое и болезненное некомфортное путешествие", - заключил Янковский.