Беларусь ратифицировала договор о безопасности с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 4 марта, подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Углубление сотрудничества в сфере безопасности между Россией и Беларусью соответствует имеющимся военно-политическим вызовам, отмечают в Минске. Стороны согласовали коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам извне, не только политического, но также экономического и иного характера, отмечает БелТА.

Российская сторона ратифицировала документ 28 февраля — соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Москва и Минск обязались поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами.

На этом фоне в Беларуси подчеркивали, что проведения российско-белорусских военных учений "Запад" бояться не стоит — они на направлены против третьих стран и осуществляются на плановой основе.