Стас Пьеха объяснил, почему скрывает свою личную жизнь

Стас Пьеха о своей личной жизни не любит распространяться. Тем не менее, он не скрывает, что был женат на модели Наталии Горчаковой, которая в году родила ему сына Петра. Некоторое время назад артист расстался с Горчаковой, однако продолжает принимать активное участие в жизни единственного наследника.

В свежем интервью Стас Пьеха объяснил, почему предпочитает не афишировать детали личной жизни. По его мнению, не все за него радуются, негативная энергия разрушительно действует на его отношения.

"Ну я дважды пробовал ее афишировать и оба раза это привело к плачевным последствиям. Потому что те процессы, что идут внутри отношений, они ведь очень сложные: они бывают амбивалентными, бывают безумными, вовсе не эталонными вопреки ожиданиям, и когда ты выносишь их в информационное поле, после чего на тебя начинают сыпаться чужие мнения и советы, а зачастую еще и зависть и злость, это все несет в себе отрицательную энергию и уж точно никак не способствует тонкому процессу налаживания связи между людьми", - объяснил певец.

В настоящее время, рассказал Стас, у него вообще нет отношений, потому что он сосредоточился на развитии карьеры и проживании внутренних кризисов. О вступлении в браке певец пока не думает, передает lady.mail.ru.