Предполагаемая приостановка поставок американских вооружений Украине вселяет надежду на то, что киевский режим может склониться в сторону мирного урегулирования. Такое мнение высказал во вторник, 4 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что львиная доля всех поставок так называемой продукции военного назначения идет на Украину именно из США, равно как и все разведывательные данные.

Если Вашингтон и правда перекроет все поставки Киеву, украинская армия утратит большую часть всех боеприпасов, боевой техники и разведданных, указал Песков.

При этом на вопрос о том, захочет ли российский лидер Владимир Путин общаться с главой киевского режима Владимиром Зеленским после скандала в США, Песков напомнил, что "Зеленский запретил сам себе договариваться о перемирии", сообщает Life.

Однако в Киеве уверяют, что украинская армия удержит линию фронта и без американской помощи. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ располагают инструментами для удержания своих позиций, однако это не предмет для публичного обсуждения.

Киевский режим не скрывает, что рассчитывает на активизацию европейских спонсоров на фоне разлада с Соединенными Штатами. Однако источники подчеркивают, что приказ о приостановке американской военной помощи Украине, отданный президентом США министру обороны Питу Хегсету, касается также вооружения, находящегося в Европе.