Президент США Дональд Трамп в выступлении на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США затронет вопросы внешней политики, включая вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила во вторник, 4 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Выступление запланировано на 4 марта — это ночь на 5 марта по московскому времени. По словам чиновницы, Трамп "собирается погрузиться во внешнюю политику, рассказать о своем намерении прекратить конфликт на Украине, планах вернуть домой всех удерживаемых в секторе Газа заложников".

Однако преимущественное внимание президент США уделит все же внутренней жизни государства — так называемому возрождению американской мечты. Трамп расскажет, как намеревается решать экономические проблемы, в которых винит прежнюю вашингтонскую администрацию, уточнила Ливитт в интервью Fox News.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни киевский режим не могут продолжать боевые действия бесконечно.

В связи с этим американские власти призывают Киев сделать реальные шаги для урегулирования конфликта вместо публичных громких заявлений — нужно вернуться за стол переговоров, цитирует Вэнса РИА Новости.

В Польше между тем предупредили, что если глава киевского режима Владимир Зеленский и дальше будет упорствовать и воевать с помощью европейских стран, он лишь продлит агонию на несколько месяцев. Это обернется еще большими территориальными потерями и человеческими жертвами.