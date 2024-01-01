Российские войска перехватили инициативу почти на всех участках фронта на Украине, демонстрируя материальное преимущество над неприятелем. Об этом говорится в ежегодном докладе итальянских разведывательных служб.

Как отмечается в документе, выдержки из которого приводит РИА Новости, с начала 2024 года ВС России добиваются постепенных и все более крупных территориальных приобретений. По подсчетам разведслужб Италии, в 2024 году российская армия взяла под контроль территорию, площадь которой в шесть раз превышает завоевания 2023 года.

Вооруженным силам Украины, как полагают итальянские спецслужбы, мешает неспособность "набрать и обучить достаточное количество войск для защиты нынешних позиций, а также противостоять удару новых наступлений русских на нескольких участках фронта".

Свою лепту вносит дефицит у ВСУ артиллерийских и зенитных в боеприпасов, равно как и слабость оборонительных рубежей украинских военных, говорится в докладе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что пока преждевременно говорить о подведении итогов спецоперации — сначала все цели СВО, которые были поставлены главой государства и верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, должны быть достигнуты.

При этом глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ располагают инструментами для удержания своих позиций даже без американской военной поддержки, однако это не предмет для публичного обсуждения.