Россия к 2036 году может стать мировым лидером биоэкономики. Ведь сейчас уже 225 предприятий производят различные продукты из этой сферы. С таким заявлением на профильной стратегической сессии, которая была посвящена соответствующему нацпроекту, выступил глава кабмина.

По словам Михаила Мишустина, наша страна обладает огромным потенциалом и разнообразными биоресурсами. Национальный проект предполагает создание фундамента сразу в нескольких ключевых отраслях - энергетике и медицине, экологии и сельском хозяйстве. Реализация плана, озвученного премьером, позволит к 2030 году добиться технологического суверенитета в биоэкономике