Россия к 2036 году может стать мировым лидером биоэкономики. Ведь сейчас уже 225 предприятий производят различные продукты из этой сферы. С таким заявлением на профильной стратегической сессии, которая была посвящена соответствующему нацпроекту, выступил глава кабмина.
По словам Михаила Мишустина, наша страна обладает огромным потенциалом и разнообразными биоресурсами. Национальный проект предполагает создание фундамента сразу в нескольких ключевых отраслях - энергетике и медицине, экологии и сельском хозяйстве. Реализация плана, озвученного премьером, позволит к 2030 году добиться технологического суверенитета в биоэкономике
"Ключевая задача национального проекта – консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счёт модернизации имеющихся, чтобы вернуть позиции одного из глобальных лидеров биотехнологического рынка. Для этого в структуру включены три базовых федеральных проекта. Для каждого выработаны общественно значимые результаты и показатели. Среди них – существенное увеличение доли отечественных продуктов биоэкономики. И конечно, научно-технологическая поддержка и кадровая политика", - заявил Мишустин.