Москва приветствует приостановку Вашингтоном военной помощи Киеву и считает, что данный шаг может способствовать мирному процессу. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение американской администрации. Поставки вооружения и техники прекратились сегодня рано утром по распоряжению Дональда Трампа. Оставшись без поддержки главного спонсора, главарь киевского режима тут же заявил, что сожалеет о скандале в Белом доме и готов пойти на переговоры.

Репортаж Александра Панюшкина.