Зеленский выступил с заявлением после спора с Трампом: "Пришло время все исправить"

Владимир Зеленский в соцсети Х выразил сожаление из-за перепалки во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом в Белом доме. Также он заявил, что его команда и он сам "готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира".

"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу, прошла не так, как должна была. Прискорбно, что это произошло таким образом. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными", - написал Зеленский.

Интересно, что приносить свои извинения киевский лидер не стал.

Также он уверил, что Украина готова подписать в любое время и в любом "удобном" формате соглашение о полезных ископаемых и безопасности. При этом Зеленский не преминул выдвинуть предложения, которые больше похожи на требования.

В частности, он написал, что в качестве начала урегулирования конфликта могут стать освобождение пленных и перемирие в небе — запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, бомбы по энергетической и другой гражданской инфраструктуре — а также немедленное перемирие на море, "если Россия сделает то же самое".

"Затем мы хотим очень быстро пройти через все следующие этапы и работать с США, чтобы согласовать сильное окончательное соглашение", - заключил Зеленский.

Напомним, скандал в Овальном кабинете разразился 28 февраля. Прибывший с визитом Владимир Зеленский вывел из себя как президента США Дональда Трампа, так и вице-президента Джей Ди Вэнса. В результате перепалки подписание соглашений было отменено, а украинскому лидеру предложили покинуть Белый дом.