Весенняя сессия парламента Сербии началась с потасовки

Потасовкой с применением пиротехники прямо в зале заседаний открылась весенняя сессия парламента Сербии. Причиной беспорядков стало несогласие оппозиции с повесткой, где, по ее мнению, мало внимания уделили поправкам в закон об образовании.

Один из депутатов попытался прорваться к трибуне вне очереди, а его соратники развернули транспарант с призывом к отставке президента Александра Вучича, зажгли дымовые шашки и начали бросать яйца и светошумовые гранаты. Усмиряли дебоширов с помощью огнетушителей. Не обошлось без пострадавших. Одной из участниц заседания в голову попала петарда, ее беременная коллега надышалась дымом. А у еще одной народной избранницы случился инсульт, сейчас врачи борются за её жизнь.

Антиправительственные акции продолжаются в Сербии с ноября прошлого года, когда в городе Нови-Сад при обрушении бетонного козырька железнодорожного вокзала погибли 15 человек. Оппозиция обвиняет в произошедшем лично президента. Александр Вучич, в свою очередь, неоднократно заявлял о попытках внешних сил организовать в республике цветную революцию.