Стартовал пятый сезон программы "Больше, чем путешествие"

В национальном центре "Россия" стартовал пятый сезон программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

Участники проекта - это десятки тысяч победителей различных молодежных конкурсов. Благодаря инициативе президента они получают возможность побывать в разных уголках нашей страны, осмотреть города и поселки, природные и исторические достопримечательности. И начать еще больше гордиться своей Родиной. А помогает в этом - сообщество проводников смысла. Оно благодаря проекту объединило экскурсоводов. Только в прошлом сезоне их лекции прослушали почти 18 миллионов человек. В этом году много туристических программ связаны с 80-летием Великой Победы и подвигами нынешних героев спецоперации.