Австралия допустила отправку своих миротворцев на Украину

Австралия не исключает отправку войск на Украину. Заявление такого содержания сделал глава австралийского правительства Энтони Албанезе.

По словам политика, он не исключает участие австралийских войск в миротворческом контингенте на Украине — сейчас "обсуждаются различные предложения".

Албанезе не стал давать конкретных обещаний по этому поводу, но заверил, что "если поступит просьба, мы ее рассмотрим", хотя пока Канберру никто не просил. Премьер не преминул напомнить, что Австралия поддерживает Украину и присоединилась ко всем санкциям против России, сообщает Reuters.

Ранее посол России в Дублине Юрий Филатов предупредил, что правительство Ирландии решило обеспечить себе свободу действий, чтобы получить возможность участвовать в миротворческих миссиях без официального мандата ООН. Дипломат призвал официальный Дублин не лицемерить.

Российские власти тем временем опровергли слухи о том, что Москва якобы намеревается привлечь к участию в конфликте на Украине китайских миротворцев. В Кремле подчеркнули, что это фейк.